中国代表敦促美国在人权问题上知错认错

中国代表昨天（18日）在联合国会议上敦促美国趁早收起傲慢和偏见，放弃双重标准，停止对其他国家指手画脚。“美国人权状况怎么样，大家心里都很清楚。希望美方知错认错，不要知错不改。”

据新华社报道，在联合国大会昨天举行的消除种族歧视国际日纪念会议上，美国常驻联合国代表格林菲尔德就新疆问题批评中国，中国常驻联合国副代表戴兵在答辩中予以坚决驳斥。

戴兵说，今天联大举行的是一场纪念会议。会员国同意邀请东道国代表与地区组代表一起发言，是为了体现对东道国的尊重。然而，美国作为东道国，不讲信誉，居然利用这样一次纪念性会议搞政治攻击，对中国以及其他多个国家的内政指手画脚、抹黑污蔑。美方所作所为根本配不上东道国的身份。

他批评，美方一直说中国新疆存在“种族灭绝”和侵犯人权，这是一个彻头彻尾的“世纪谎言”，更是一场美方自导自演的政治阴谋。中方对此予以坚决反对和严正拒绝。事实也必将给美国以及那些恶意盲从者以响亮的耳光。

戴兵抨击，建国以来，美国政府通过制定政策，有目的、系统性地对印第安人进行屠杀和掠夺，导致印第安人人口数量从1492年的500万锐减到20世纪初的25万。这是美国甩不掉的历史原罪！

他并称，《柳叶刀》报告显示，1980年至2018年，美国约有3万800人因警察暴力丧生，其中非洲裔死亡概率是白人的3.5倍。疫情暴发以来，在美国政客煽动下，美国针对亚裔的仇恨犯罪持续高发。纽约市2021年针对亚裔的仇恨犯罪比2020年猛增了361％。