河北河间通报顺手牵羊事件：涉案者驾仿冒警车 多人被处分

中国网络出现河北省河间市一村庄“巡逻队带走群众一只羊，声称去做核酸”的视频，引起关注，当地官方调查后通报称，涉案人员驾驶仿冒警车冒充巡逻人员，警方已立案侦查，并对九名涉案犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，当地多人被处分。

据《潇湘晨报》报道，有网民近日在网络发布视频，视频中一名老人称“七八个开警车、穿制服的巡逻人员”以防疫为名牵走他的羊，称“要给羊做核酸检测”。但事后并没有把羊归还，也没有给钱。该做法被网友戏称为现实版“顺手牵羊”。

随后网上又传出一份关于卧佛堂镇该事件的情况说明。说明中称现场人员非派出所工作人员，并且已付给羊款2600元（人民币，约554新元），取得老人谅解。

但报道称，昨天下午从卧佛堂镇政府获悉，该事件警方还在调查，并未证实发布过上述情况说明。

河北省河间市外宣办今天（19日）在官方微博发布最新的情况通报称，河间市成立联合调查组对该事件及相关责任人进行了调查处理。

通报称，任丘市陈某某14日在本村与河间市卧佛堂镇交界处放羊时，被卧佛堂镇常村常海兵等九人组成的巡逻队发现并发生纠纷，巡逻队以“给羊做核酸”为名将一只羊带走。事后陈某某向公安机关报警。

经查，涉案人员驾驶仿冒警车，冒充派出所巡逻人员，侵害群众利益，乡镇党委和公安机关对此事负有管理责任。

河间市纪委监委决定对常村党支部书记兼村委会主任常海兵给予开除党籍处分，责令其辞去村委会主任职务，对常志给予留党察看处分，责令张有恒辞去村委会委员职务；对卧佛堂镇党委书记王海军进行诫勉谈话，给予卧佛堂镇包联常村工作的镇人大副主席毕业超党内警告处分；对河间市公安局分管派出所工作的副局长李猛进行诫勉谈话，给予原任卧佛堂镇派出所长王朝晖党内严重警告处分并免去现任职务，给予现任卧佛堂镇派出所长张俊良党内警告处分。