中国大陆学者：“颠覆性影响”措辞传达明确信息

中国大陆国家主席习近平昨晚（18日）和美国总统拜登举行视频通话时就台湾问题警告称，“如果处理不好，将会对两国关系造成颠覆性影响”，中国大陆官媒引述学者分析称，“颠覆性影响”的措辞十分有分量，中国通过此次通话传达明确信息，即如果美方继续在台湾问题“玩火”，就不可能对良好的中美关系抱有期望。

根据新华社发布的新闻稿，习近平在视频通话中说，中美关系目前还没有走出美国上一届政府制造的困境，反而遭遇越来越多的挑战。特别是美国一些人向“台独”势力发出错误信号，“十分危险”。

他还警告，台湾问题如果处理不好，将会对两国关系造成颠覆性影响，希望美方予以足够重视。

《环球时报》引述美国克里斯托弗·纽波特大学助理教授孙太一解读说，台湾问题是中国的核心利益，但一直以来并不是美国的核心利益。一些美国政客出于内政上的原因或者对局势的误判，不再将台湾问题视为一个军事安全议题，而是价值观的议题，这就使得利益考量不再重要。

他认为，如果美国从价值观层面重塑对台湾议题的看法，尤其是如果中美双方都视台湾为核心利益，又立场相左，那就很难避免“颠覆性影响”，从扩大经济冲突到擦枪走火，各种危险发生的可能性都会增加。

中国社科院美国问题专家吕祥分析说，“颠覆性影响”的措辞十分有分量。从美国上届政府至今，华盛顿始终没有放弃对台湾问题的操弄。虽然拜登政府有一些正面表态，却依然有损害中国主权和安全的行为。杨洁篪14日也曾在罗马向沙利文强调，本届美国政府在台湾问题上作出坚持一个中国政策、不支持“台独”的承诺，但行动与表态明显不符。

据新华社的新闻稿，拜登在昨晚的视频通话中再次重申，美国不支持“台独”，无意同中国发生冲突，愿同中方坦诚对话，加强合作，坚持一个中国政策，有效管控好竞争和分歧，推动美中关系稳定发展。

吕祥认为，通过此次元首视频通话，中国传达的信息很明确，即如果美方继续在台湾问题上“玩火”，那么不可能对良好、健康的中美关系抱有期望。

