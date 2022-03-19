林郑月娥：香港本月内向全民派发防疫物资包

香港目前有大量冠病确诊者及其密切接触者在家隔离，政府会向其派发防疫物资包，不过派发进度滞后，屡有患者称等到检测结果转阴性，才收到物资包。

据香港01报道，香港特首林郑月娥今天（19日）在疫情记者会承认，早前派发物资包工作有滞后，但近日派发中心已可处理卫生署每日转介的病例，甚至追赶滞后进度，未来当局会再研精简程序。她又称，本月内会向全民派发防疫物资包，包括有快速测试剂、口罩、中成药及医疗资讯等。当局将联同地区组织及团体合作派发，现正筹备计划，冀更广泛、有系统地派发。

当局向确诊者及其家居密切接触者，派发物资包速度落后。林郑月娥说，因2月底至3月初因每日确诊病例数以万计，再加上紧密接触者，经卫生署转介予创科局负责的派发中心，每日个案有超过10万起，承认派发工作因此出现滞后。

林郑月娥说，滞后情况已陆续改善，过去10多天，总体派发物资包已可做到80%。最近五天，截至昨晚已可完成即日派送，派送率更已达到103%。她解释，数据代表来自卫生署每日转介到派发中心的病例，已可做完并且追上滞后。

她称，现在起，除非确诊病例突然飙升，或卫生署转介时出现严重瓶颈。当局有信心抗疫包派发系统可以到位。她又称，会继续密切监察及改善工作，已要求食卫局局长检视流程，并精简程序，达至每名确诊者可第一时间收到物资包。

她强调向全港民众派发物资包的工作是大工程，因此需动员地区及社会组织力量。她昨晚已联同商经局局长及署理民政事务局局长，与130多位来自全港社区抗疫连线、地区慈善组织、专门服务少数族裔的机构、宗教团体及大型福利机构等社区领袖，召开视频会议。有关组织也积极表示乐意参与派发，预计本月内稍后时间会展开工作。

林郑月娥又指出，自3月初至今，政府已派发几十万包物资包给家居隔离检疫的确诊者及密切接触者。同时民政总署已在污水阳性病毒量高地区，派发逾400万套快测包，派发对象包括清洁、保安，甚至居民。