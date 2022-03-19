国民党驳跳船潮：同舟计划吸引近五万人入党

国民党近日在各地有不少基层民代、党员退党，被外界描绘成出现“跳船潮”景象。国民党今天（19日）称，该党“同舟计划”从去年11月推出之后，短短四个月有近五万人加入国民党，成效可观。

国民党新北市平地原住民议员宋雨蓁16日宣布退党，国民党前高市议员朱挺玗本月9日也表示对党失望，宣布退出。面对基层党员纷纷退党，前立委邱毅前天也发文形容，国民党跳船潮越演越烈，这百年政党大概难逃走向覆亡的命运。

据台湾《自由时报》报道，国民党今天指出，“同舟计划—万人回娘家专案”的目标，是扩大国民党支持度与认同度，让社会各层面的乡亲愿意加入国民党、让不论任何缘由而疏离的党员愿意再回到国民党。从去年11月推出之后，近五万人加入国民党大家庭，如此成效相当可观。

国民党指出，在政治情势对国民党显得艰困的此刻“选择国民党”，显然同舟成员们没有想到政治利益可图，而是政治理念与理想的契合。

国民党还说，同舟伙伴很多来自年轻新血注入，并举例说，有入党青年原本立场偏绿，创业后体悟到“生活即政治”，认为“台湾应该要有一个强而有力的在野党监督政府”；还有的入党青年是亲身体会国民党为乡里做了很多建设，因此参与“同舟计划”入党。

国民党强调，大家共同的体认，就是民进党执政下，无法给人民安心、稳定的生活，物价高涨、低薪无解、食安破口等，民进党选前说一套、选后做一套，人民已难以忍受，因此选择以实际行动，共同努力让台湾发展更进步、人民生活更稳定。