北京市政协原副主席李伟一审被判九年

利用职务、职权便利受贿3296万（人民币，下同，约703万新元），北京市政协原党组成员、副主席李伟因受贿一审被判九年。

据中国央视新闻报道，天津市第二中级人民法院昨天（18日）一审公开宣判李伟受贿案，对李伟以受贿罪判处有期徒刑九年，并处罚金人民币100万元；对李伟受贿所得财物及其孳息依法追缴，上缴国库。

法院审理查明，2001年7月至2019年10月，李伟先后利用职务便利及职权、地位形成的便利条件，为相关单位和个人在房地产开发、煤炭购销等事项上提供帮助，非法收受他人给予的财物共计折合人民币3296万余元。

法院认为，李伟的行为构成受贿罪，鉴于其到案后能够如实供述自己罪行，主动交代监察机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实；检举揭发他人重大犯罪行为，经查证属实，具有重大立功表现；认罪悔罪，积极退赃，赃款赃物已全部追缴，具有法定、酌定从轻或者减轻处罚情节，依法可以对其减轻处罚，遂作出上述判决。

资料显示，今年58岁的李伟，北京人，曾任北京市政府秘书长，2018年1月当选为北京市政协副主席，2020年8月接受调查，去年1月被双开。

去年9月7日，李伟在天津二中院受审，被指受贿3296万余元，他当庭表示认罪悔罪。