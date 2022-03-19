中国卫健委：在“防得住”的前提下抓好精准防控

中国国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋今天（19日）就“科学精准防控”说，要在防得住的前提下抓好精准防控，提高疫情“早发现”的能力。

综合新华社、《北京日报》报道，米锋今天在国务院联防联控机制新闻发布会上说，近一周，全球冠病新增确诊病例再次出现反弹，其中40%以上集中在中国周边国家和地区，外防输入压力持续增大。

他坦言，中国本土疫情发展快速，多省面临同时段多地发生以奥密克戎病毒株为主的疫情防控局面，防控形势严峻复杂。

米锋说，要周密做好封控区、管控区群众日常生活和就医保障，不断提高疫情防控工作的科学性和精准性。

但他也强调，疫情防控要保持战略定力，坚决杜绝松口气、歇歇脚、等等看的思想，不麻痹、不侥幸、不松劲，坚持就是胜利，要更早、更快、更严落实现行各项防控措施，加快开展核酸筛查、流调排查和区域协查，严防疫情外溢扩散，尽快有效控制局部聚集性疫情。

据中国国家卫健委今天早前消息，中国大陆昨天（18日）新增本土确诊病例2157例，其中吉林省1674例。昨天还新增两例死亡病例，均为吉林的本土病例。

中国国家卫健委医政医管局局长焦雅辉今天介绍说，吉林新增的两例死亡病例，其中一位是高龄，另外一位年纪也超过60岁，都合并严重的基础疾病；其中一位没有接种疫苗。

她透露，两人的冠病病情本身不重，是轻型，直接的死亡原因由基础疾病导致。

焦雅辉昨天在一场发布会上对于近期受到关注的新版诊疗方案表示，新版方案是基于中国两年来的抗疫实践，特别是对德尔塔和奥密克戎毒株临床病例的观察和研究基础上做出的修订。“诊疗方案调整不意味着防控政策放松，而是更加科学、更加精准、更加有针对性。”

有分析认为，尽管中国官方仍未放弃“清零”说法，但近期多次强调“科学精准防控”“减少对经济社会发展影响”，说明虽然坚持“动态清零”，但政策重心已逐渐转变。