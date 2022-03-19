学者：北京对俄乌战事立场将决定是否走向新冷战

中美元首昨天（18日）举行自俄罗斯入侵乌克兰以来的首次视频通话。中国国家主席习近平强调“解铃还须系铃人”，美国总统拜登则警告中国向俄罗斯提供物质支持的“影响和后果”。学者分析，北京在乌克兰问题上的立场目前是华盛顿的核心关切，将决定中美是否会走向新冷战。

美国政治新闻网站“POLITICO”引述全美亚洲研究所（National Bureau of Asian Research）副主席苏艾琳（Alison Szalwinski）解读，中国对这场冲突的整体立场没有改变，北京并不认为可以在结束这场冲突上发挥作用。“相反，习近平将战争归咎于美国和北约，促请西方强国‘解铃’，解决乌克兰和俄罗斯之间的安全问题。”

美国学者也认为，北京的立场将对中美双边关系产生深远的负面影响。美国智库“德国马歇尔基金会”亚洲项目主任葛来仪（Bonnie Glaser）解读：“习近平就是否在经济或军事上向俄罗斯提供物质援助上所作出的选择……将决定美国和中国是否会面临两位领导人都希望避免的新冷战。”

中国人民大学国际关系学院教授时殷弘接受《联合早报》采访时分析，美国当前最紧急的核心关切是重创俄罗斯的经济和战争能力，“如果被美国认为触犯了它的核心关切，一定会采取制裁打击”。

时殷弘研判，美国对采取二级制裁“非常认真”，而乌克兰局势僵持不下，因为在该问题上的分歧，尤其是美国可能祭出的二级制裁，会让中美关系变得更糟糕。

不过，南京大学国际关系学院院长朱锋认为，在乌克兰危机处于胶着并可能升级的背景下，中美元首对话，进一步协调沟通双方立场仍有积极意义。

朱锋受访时说，反对国家关系兵戎相见的表态，含蓄地表达了反战立场。“这实际上是用中国的措辞，明确表达反对战争的行为，反对俄罗斯对乌克兰采取的军事行动。”

习拜视频通话昨晚结束后，中国官媒随即发出的一份简短通稿称，习近平在通话中指出：“有关事态再次表明，国家关系不能走到兵戎相向这一步，冲突对抗不符合任何人的利益。”不过，在新华社之后发布的完整通稿中，上述表态并没有出现。

他说，由于中国没有表明“谁打谁、谁犯规”，华盛顿并不会满足于这样的表态。“就美国的高标准来讲，中国对俄罗斯的军事行动仍持模棱两可的态度。”

时殷弘也认为，根据新华社发布的消息，看不出中国对已经升级的中俄战略协作伙伴关系，有任何程度的原则上的放弃。

学者：中美疑虑仍然深重

至于中美是否能在乌克兰问题上有所协调，朱锋研判，双方对彼此立场的疑虑依然深重，中国认为美国不能一边打压中国，一边让中国按照美国的意图采取行动，“这也是当前乌克兰危机问题上（双方合作）的困境”。

他说：“中国要把中美关系和乌克兰问题上美国对中国的期待挂钩；美国则施压中国，如果不站在西方一边，就把你和俄罗斯捆绑在一起，这是乌克兰问题上中美对话背后最大的不确定性。”