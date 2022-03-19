香港旅客下周经陆路往中国大陆或澳门 需在关口进行额外快速核酸检测

由于香港冠病疫情仍然严峻，病例数字仍处于高位，香港政府今天（19日）公布，将由3月21日起实施冠病特别检测安排，进一步预防香港病例输出和配合中国大陆的抗疫工作。旅客经陆路出入境管制站出境前须接受额外的快速核酸检测，香港政府建议相关旅客为行程预留充足时间。

据星岛网报道，从3月21日起，经陆路（即深圳湾口岸或港珠澳大桥香港口岸）前往中国大陆或澳门的人士除须根据有关当局现有的要求，持有自费核酸检测的阴性结果证明外，即包括核酸检测报告须由认可医疗机构发出并注明采样时间，而旅客通关时间为采样时间后48小时内。他们也须在香港离境前，在出入境管制站进行额外的免费核酸检测（PCR）。获得阴性结果者才可继续行程。

香港政府将在相关出入境管制站旅检大楼开放前一小时至旅检大楼关闭前一小时免费提供上述的特别检测服务。目前深圳湾出入境管制站及港珠澳大桥出入境管制站的旅客通关服务时间分别为上午10时至晚上10时及上午10时至晚上8时。旅客应在出行前了解相关出入境管制站最新的开放时间。

政府发言人说，核酸检测程序需时约一至两小时，相关出境旅客应预留充足时间到达出入境管制站，并遵守在场工作人员的指示进行检测，以确保取得阴性检测结果后有充足时间完成通关程序。发言人提醒，相关旅客仍须接受目的地的检疫及检测安排。他们应留意中国大陆及澳门的最新检疫要求，并作出相应准备。

另外，政府也正研究相应地在香港国际机场，要求前往中国大陆的旅客进行额外快速核酸检测的安排，详情会适时公布。