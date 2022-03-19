苏贞昌：把官员当狗骂的时代应过去

台湾行政院长苏贞昌在立法院“反质询”国民党立委蒋万安引发争议，苏贞昌今天（19日）受访说，过去那种把官员当狗骂的时代、文化，应该让它过去。

蒋万安上周五在立法院质询苏贞昌，要求他为3月3日全台大停电议题承诺不再停电；苏贞昌不愿承诺，蒋万安批他“不敢、没胆量”。苏贞昌恼羞成怒反呛“你祖父（蒋经国）说要反攻大陆”至今未实现，狠批国民党不负责任，“那种承诺有什么用”。

国民党立法院党团质疑苏贞昌反质询，要求落实“立法院职权行使法”，并发文请立法院长游锡堃召集党团协商正视此事。

据东森新闻报道，苏贞昌今天说，质询的主动权在立委，又有免责权保护，这样还要修法保护立委，会不会让人家觉得这立委太弱了。

他称出，立委拿着牌子围着官员不断叫嚣，这叫做职权行使，台湾人也看不下去；在立法院每次质询，会议主席都说询答时间15分钟或30分钟，主席讲的是“询答”，立法院过去那种把官员当狗骂的时代、文化，应该让它过去，这个时代连狗都不应该这样乱骂。

苏贞昌也提到，希望透过询答好好的说明政策，但现在质询时，官员好想解释讲话，都一再说立委能否给10秒钟、讲一句话就好，但就是不肯，而且一开口就是骂，有时候连三字经都骂出来，所以政府常常要请优秀人才到来服务，有一些人不敢来，第一个理由就是他们不愿意面对谩骂式的立委。