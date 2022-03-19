中国少年建议奥运增男子花泳 获巴赫回信

12岁中国少年致信国际奥委会主席巴赫，建议2024年巴黎奥运会增设男子花样游泳项目，并收到回信。

据《星岛日报》报道，北京市21世纪国际学校初二生刘羽纶说：“巴赫主席的回信是一种鼓励，我们这代要更加关注社会和世界，善于思考，勇于行动！”

刘羽纶去年观看东京奥运会，发现水上项目没有男子花样游泳，感到疑惑又好奇。在主动查找、了解相关资料后，他发现33个体育项目中只有花样游泳没有男选手参加，于是产生了一个大胆的想法——给国际奥委会主席写信，建议增设男子花样游泳，为奥运会添彩。

为了表示自己的诚意，他的中英文稿件全是纸质版、手写体，两版稿件都反复抄写了20多遍。“我非常希望收到他的回信，但是当时心里也没有太大的把握。”

刘羽纶听说巴赫主席每天都收到近千封来自世界各地的信，没想到他在百忙之中能回他建议，他觉得“很开心，努力没有白费！”

巴赫在信中回答了刘羽纶提出的问题：“奥运会项目的选择是非常艰难的一件事，我们不希望奥运会规模变得太大。”巴赫还在信中感谢了这名中学生对奥运会的兴趣，并附赠了奥运会会徽等纪念品。

虽然刘羽纶的建议暂时未被采用，但巴赫的回信让他充分了解问题。他希望和更多同龄人一起，让这个世界更加精彩美好。