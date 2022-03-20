王毅：中国在乌克兰问题立场客观公允

中国外长王毅说，中国在乌克兰问题上的立场和主张客观公允，中国决不接受任何外来胁迫和压力，也反对任何针对中国的无端指责和猜忌。

据中国央视新闻报道，王毅昨晚（19日）介绍了中美元首视频通话就乌克兰问题交换意见的情况。

王毅说，中国国家主席习近平清晰、全面地阐明了中国在乌克兰问题上的立场，发出的最重要信息是，中国始终是维护世界和平的力量。中国一贯主张维护和平、反对战争。这不仅根植于中国的历史文化传统，也是中国一以贯之的外交政策。中国将继续根据事情本身的是非曲直，本着客观公正的态度，独立自主地做出判断。

习近平也提出了解决乌克兰危机的中国方案，主要包括两方面。当务之急是各方要一起推动当事方对话谈判，尽快停火止战，避免平民伤亡，尤其要防止发生人道主义危机。长远之道是要摒弃冷战思维，不搞集团对抗，真正形成平衡、有效、可持续的地区安全架构，这样才能实现欧洲大陆的长治久安。

王毅说，中国的立场客观公允，同大多数国家的愿望相一致，“时间将证明，中方的主张是站在历史正确的一边。”

习近平前天与美国总统拜登通话时，呼吁各方共同支持俄乌对话谈判，美国和北约也应同俄罗斯开展对话；并强调“一个巴掌拍不响”和“解铃还须系铃人”。拜登则发出警告，若中国为俄罗斯攻击乌克兰提供物质支持将面对后果。