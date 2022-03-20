香港政务司长：陆港两地医疗团队合作愉快

香港政务司司长李家超强调，中国大陆和香港的医疗团队合作愉快，互相支持，并呼吁社会各界提防社交媒体上不负责任的胡乱猜想或用心不良的误导信息，以免损坏良好关系和感情。

李家超今天（20日）在博客上介绍，大陆医疗队来自广东省22家三甲医院，成员包括医生、护士、放射影像技师，大部分曾参加广东和湖北等地的疫情救治工作。李家超相信，他们的经验和专业能力对香港的抗疫工作有很直接的帮助。

他说，大陆医疗队抵港后争分夺秒，积极熟习香港医疗环境、运作和细节。他们与香港医管局人员紧密沟通，按不同阶段的需要，商议工作安排，务求达致最佳效果。

李家超也强调，社会的声音要为抗击疫情加力，不可自毁长城。

微博早前传出疑似治疗设施分工表，显示到香港支援的大陆护士被安排更换尿片、量度血糖、喂食等工作；派药、注射等工作则由香港护士负责。

这样的安排遭大陆网民抨击，认为两地护士获区别待遇，大陆护士只能负责护工工作，得不到尊重；不过也有网民批评发表该文件的微博用户在激发陆港矛盾。

香港医院管理局回应时说，大陆医护正分阶段熟悉流程，双方已达成共识共同负责临床护理工作。

食物及卫生局局长陈肇始也在博客上写道，在第五波抗疫战中，中医药已全方位、全链条广泛深度参与，在疫情的预防、治疗以至复康的全过程中，充分发挥了中医药的优势及作用。特区政府会继续与中医药业界及医管局探讨一切可行措施，发挥中医药在疫情防治全过程的优势和作用。