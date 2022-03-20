上海疫情昨日创新高 邬惊雷：证明筛查有效

上海昨日（19日）新增本土确诊17例、本土无症状492例，总计509起冠病新病例创新高。市卫生健康委主任邬惊雷说，这恰好说明筛查是及时有效的。

据澎湃新闻报道，邬惊雷在今早举行的上海疫情防控发布会上说，当前上海疫情防控进入最吃劲的关键阶段。感染人数创新高，证明筛查是及时有效的，是必要的，这对尽快发现阳性感染者，控制疫情传播是非常关键的。

防控发布会上提到，新增病例中，六例确诊病例为此前无症状感染者转归，九例确诊病例和232例无症状感染者在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。

邬惊雷说，近期筛查采样速度效率大大提升，18至19日采样量达到2100多万人次。从这次对重点区域、非重点区域筛查情况来看，效果为发现潜在感染者，存在点状隐匿传播，为阻断疫情更大暴发打下基础。

市疫情防控领导小组专家组成员袁政安则表示，3月份以来，上海本土疫情呈现多点散发、多链并行、隐匿传播的特点，是上海疫情防控常态化以来形势最严峻的一次考验。“减少流动+扩大筛查”是上海这次新冠疫情防控的重要策略。

浦东新区防控办也决定，明起至27日，到工作场所上班的员工需要持有前五日的核酸检测阴性报告。

针对大数据防控，市大数据中心副主任朱俊伟介绍，上海“随申码”亮码次数单日访问量创新高，超过3536.8万。截止3月18日，全市累计9.8万家企业申请“随申码·场所”18.8万个，“随申码·场所”累计扫码超过1亿次。

当局也强化了“随申办”和“健康云”的联动，随申办”作为本市政务服务移动端总入口，为“健康云”进行功能分流和数据协同，并且通过大数据资源平台为各区疫情防控提供数据共享和支撑。

此前，邬惊雷曾因健康云系统打不开或出现延时等问题向市民致歉，并表示已开展多轮升级扩容。