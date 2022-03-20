中国批美提供武器 乌副总理反批：我们不需要棉被

乌克兰副总理韦列舒克前天（18日）指中国支持轰炸乌克兰住宅区的人士，呼吁中国停止支持这些人，并强调乌克兰需要的是能保卫家园的武器，而不是棉被或被褥。

中国外交部发言人赵立坚当天在例行记者会上公布，中国向乌克兰方面提供食品、儿童奶粉、睡袋、棉被、防潮垫等急需的人道主义物资，并批评美国提供致命性武器，质问美国最新援助的武器是不是为乌克兰带去了稳定和安全。

据中国外交部官网公布的文字实录，赵立坚问：“美方最新援助的武器是为乌克兰带去了稳定和安全吗？还是会给乌克兰造成更多的平民伤亡？对于乌克兰的平民来说，他们更需要的是食品和睡袋？还是机枪和炮弹？”

韦列舒克（Iryna Vereshchuk）之后在面簿上批评中国不认真（not serious），“配不上一个伟大可敬的大国地位！”

她在贴文中写道：“什么棉被？俄罗斯人正在轰炸我们城市的住宅区。我们需要防空系统来关闭我们平民的领空。什么防潮垫？”

韦列舒克也说：“我们不需要棉被或被褥。我们需要能保卫我们的土地的武器。”

乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克（Mikhailo Podolyak）昨天（19日）在推特上写道：“如果中国做出正确的决定，支持文明国家联盟并谴责俄罗斯的野蛮行径，它可以成为全球安全体系的重要组成部分。”