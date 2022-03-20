香港居家患者将获中医遥距诊症及配药

香港特区食物及卫生局局长陈肇始称，政府将资助中医师为在家隔离病患者提供免费中医遥距诊症服务，料首阶段有约两万名患者受惠。

陈肇始今日发网志表示，在香港第五波抗疫战中，中医药已全方位、全链条广泛深度参与在疫情的预防、治疗以及康复的全过程中，充分发挥了中医药的优势及作用。

文中提到，当局将透过“中医药发展基金”推出特别支援计划，资助中医师为在家隔离病患者提供免费中医遥距诊症服务，包括免费的中药配送服务。计划首阶段预算有两万名患者可以受惠，由香港中医中药界联合总会统筹，详情将会稍后公布。

政府接下来也会陆续分发近100万盒国家捐赠及支援采购的抗疫中成药，并加入在抗疫物资包。

陈肇始也谈到，医管局去年设立的免费中医谘询服务热线，由今年2月中旬至今，已处理近3000宗电话谘询。医管局于两年前成立，旨在协助冠病患者恢复正常生活的中医门诊特别诊疗服务，至今也有约3000名康复病人参与。第五波疫情下，每天平均有数百名新增康复病人参与。

医管局也通过大学、中医药业界、中医学会及非政府机构等社区中医服务提供者动员参与“安老院舍中医诊疗服务”，为确诊的安老院舍院友及院舍职员提供遥距中医诊症或外展中医服务。至今已有160多间院舍参加，并已提供3200次诊疗。

陈肇始表示，在中医药方面，特区政府会继续与中医药业界及医管局探讨一切可行措施，发挥中医药在疫情防治全过程的优势和作用。