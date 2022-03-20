张伯礼预测吉林疫情4月中旬步入平稳阶段

中国工程院院士张伯礼预测，吉林省本轮的冠病疫情到了4月中旬会步入相对平稳阶段，但不是绝对清零。

据中国《人民日报》昨天（19日）报道，也是天津中医药大学名誉校长的张伯礼在接受吉林广播电视台专访时被问到，本轮疫情为何在吉林省传播这么快？张伯礼回答：“这次疫情不仅仅是吉林，现在在全球引起新一波疫情，有的国家是第四波，有的国家是第五波，疫情在全球蔓延呈井喷式爆发。吉林病例比较多，整体分析是奥密克戎变异毒株引起的。”

今年3月以来，中国遭遇2020年初首轮冠病疫情受控后，最严重的一波本土疫情，吉林省成了疫情重灾区。国家卫生健康委员会官方网站的数据显示，中国大陆昨天新增1656起本土确诊病例，其中1191例来自吉林。

另一方面，对于现已出现由德尔塔和奥密克戎两种毒株重组而成的新变异毒株，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友说，从这些有限的数据来看，无论是流行病学还是临床表现，还没有观察到有显著的变化，它和德尔塔、奥密克戎原来的毒株比较近似。但是由于新的毒株出现的时间比较短，而且病例数比较少，致病性、传染性以及对疫苗的逃逸能力等，现在都没有办法做出结论。

据中国央视新闻报道，吴尊友昨天在发布会上说：“我们知道，病毒的变异在过去两年一直在发生，无论是变异毒株德尔塔、奥密克戎，还是新的变异毒株，过去两年多的防控实践证明，我们的常态化防控措施都能够有效地防控变异毒株造成的规模性的流行。”