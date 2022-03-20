中国一周内七家车企新能源车涨价

中国一周之内有七家汽车企业宣布新能源车涨价，其中包括威马汽车、小鹏汽车、吉利旗下几何汽车、零跑汽车等。涨价原因包括原材料上涨、供货紧张等。

据澎湃新闻报道，威马汽车昨晚（19日）发布公告称，受原材料价格持续大幅上涨、供应商供货紧张等因素影响，威马汽车将对在售车型价格进行调整，综合补贴后售价上调幅度为7000元（人民币，下同，约1492新币）至2万6000元不等。此次价格调整将于3月28日零时起生效，在此之前已完成定金支付的用户不受此次价格调整影响。

这已经是一周之内第七家官宣涨价的新能源车企。

此前，小鹏汽车也发公告称，受上游原材料价格持续大幅上涨影响，小鹏汽车将对在售车型的价格进行调整，补贴前售价的上调幅度为1万零100元至两万元不等。

吉利旗下几何汽车在公告中表示，受原材料价格上涨等综合因素影响，几何汽车将对旗下几何APro、几何C、EX3的官方指导价进行调整，上调幅度区间为3000元至7000元。

零跑汽车则表示，受原材料价格大幅上涨和国补退坡的影响，零跑汽车将对C11全系车型的补贴后官方指导价进行调整，具体价格请在零跑APP或零跑汽车官网查看。

官网价格信息显示，本次零跑C11涨价幅度高达2万至3万元。此前零跑C11补贴后售价在15.98万至19.98万之间，2至3万元的提价意味着涨幅超过了12%。

其他上调新能源车价格的包括哪吒、比亚迪、特斯拉。

本轮涨价的源头均指向了 “原材料价格持续大幅上涨”。

昨晚理想汽车CEO李想发布微博称，本轮新能源车涨价主要是由于“电池成本上涨的幅度非常离谱”，而且还会有车企宣布涨价。

他在微博中表示，“目前来看，和电池厂商已经合同确定了二季度电池涨价幅度的品牌，基本上就都立刻宣布了涨价。还没有涨价的，大部分是涨价幅度还没有谈妥的，待谈妥后也普遍会立刻涨价。二季度电池成本上涨的幅度非常离谱。战争、政治、疫情让买车还能升值，美国二手车价格整体上涨了 30%。”

此前，长城汽车旗下欧拉品牌CEO董玉东也曾发文表示，随着原材料价格暴涨，欧拉品牌已经为公司带来了巨额亏损。以黑猫为例，2022年原材料价格大幅上涨后，黑猫单台亏损已超万元。

动力电池成本在电动汽车总成本中占比高达30%至40%。华安证券近日的一份研报显示，动力电池上游锂钴镍及正极材料原材料价格持续上涨。3月第二周锂、镍、钴等原材料继续上涨，助推锂电池正极材料磷酸铁锂价格周环比上涨3.7%、 三元材料平均周环比上涨8%。