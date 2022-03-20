吉林市所有小区明天起实施全域静态管理

为了有效遏制冠病疫情在吉林市社区扩散和蔓延，吉林市疫情防控指挥部研究决定，从明天（21日）起对吉林市所有小区和社会面进行严格管控，实施全域静态管理，在封控区的人员被禁止出户。

据中国央视新闻报道，新规定明天0时起生效，周五（25日）0时结束。在管控区的人员被禁止出单元，但参加核酸采样的人士即出即回。

按照指挥部在通告中的规定，管控区居民每两至三天在线上订购生活物资一次，由下沉机关干部、社区工作人员、物业工作人员、志愿者配送至单元门口的货物接收桌，居民自行消毒后错时错峰取走。

小区内部便利店、超市禁止开门营业，但允许电话、网上购物，并由商家配送至单元门口货物接收桌，消毒后无接触自行取走。

保民生企业员工、机关企事业单位参加疫情防控人员、疫情防控志愿者、公安干警必须持有两证（有效证件及制式工作证）及核酸阴性证明、扫码、测温后方可进出卡口，其他人员一律不允许出入卡口。

违反本通告要求的人士，将由纪检监察机关、公安机关依据《中国传染病防治法》等法律法规追究责任。

今年3月以来，中国遭遇2020年初首轮冠病疫情受控后，最严重的一波本土疫情，吉林省成了疫情重灾区。国家卫生健康委员会官方网站的数据显示，中国大陆昨天新增1656起本土确诊病例，其中1191例来自吉林省。在吉林省的案例中，327例来自吉林市。