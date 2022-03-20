王毅：中国和发展中国家对欧洲变局有相似立场

中国国务委员兼外长王毅称，中国和发展中国家对欧洲变局有合理关切和相似立场。

根据中国外交部网站，王毅同阿尔及利亚外长拉马拉在会谈后共同会见记者。

王毅说，他近期与很多亚洲、非洲国家外长交换意见，感觉到世界上很多国家与中国一样，高度关注乌克兰危机发展，也有很多共同语言。

王毅强调，乌克兰危机的演变正在超越自身，溢出效应波及全球。在这一问题上，包括中国和发展中国家在内的大多数国家既有合理的关切，也有相似的立场。

一是大家普遍认为，处理国际地区热点问题，并不是只有战争和制裁两种选择，对话谈判才是根本解决之道，当前形势下更应坚持这一方向。

二是世界经济复苏势头不应受到破坏。疫情冲击背景下，不断升级的单边制裁，将造成全球产业链供应链断裂，导致各国民众生活受到冲击。各国人民并没有责任为地缘冲突和大国博弈埋单。

三是各国都有权独立自主地决定自身对外政策，不应被强迫选边站队。处理复杂问题，对待不同意见，不应采取非敌即友、非黑即白的简单化做法，尤其要抵制冷战思维，反对阵营对抗。

四是各国的主权独立和领土完整任何时候都应得到尊重。这一原则对所有国家和地区都应适用，不应当有例外，更不能搞双重标准。

王毅说，大家都认同《联合国宪章》的宗旨和原则应当得到遵循，国际争端应当通过和平手段得到解决，当事方应当尽快停火止战。

他也表示十分认同马拉外长的一个观点。在联合国大会讨论乌克兰问题时，中阿双方还有不少国家都投了弃权票。他指出，弃权票也是一种态度，是为了给和平一个机会，是不赞成用战争和制裁解决争端，是一种负责任的态度。

同时，王毅称中国与多个发展中国家也认为，乌克兰问题走到今天并非偶然，是各种因素综合作用的结果，也是多年积累矛盾的爆发，根子在于欧洲的安全问题，北约无限制东扩的作法值得反思。从长远计，欧洲各方还是应本着安全不可分割原则，在尊重彼此合理关切基础上，通过对话谈判，构建起平衡、有效、可持续的地区安全架构。