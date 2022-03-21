台媒六都民调：侯友宜施政满意度居冠柯文哲垫底

台湾《联合报》今天（21日）公布的最新六都民调显示，在施政满意度上，新北市长侯友宜以90.9%居冠，台北市长柯文哲则以61.4%垫底。

这项由联合报系民调中心展开的民调，针对首长施政满意度、城市光荣感和幸福感，以及六都经济、交通、治安、市容、防疫及长照六个面向进行调查。

在六都施政满意度和不满意度方面，侯友宜是唯一一位满意度破九成，以及不满意度在个位数的六都首长。

在六都施政满意度上，桃园市长郑文灿为83.2%、台南市长黄伟哲81.9%、高雄市长陈其迈78.3%、台中市长卢秀燕74.6%。

至于施政不满意度，柯文哲以34.5%排在第一位，其次是卢秀燕的20.8%、陈其迈16%、郑文灿14.1%、黄伟哲12.7%、侯友宜5.7%。

在城市幸福感方面，台中市民感觉最幸福，达90.6%，其次是台南市89.4%、桃园市88.7%、新北市87.8%、高雄市84.3%、台北市78.4%。

至于城市光荣感部分，台南市民感觉最光荣，以88.4%居首，其次是台中市86.8%、桃园市83.3%、新北市81.9%、高雄市81.8%、台北市71.2%。

民调也发现，对于市政府促进地方经济发展表现，桃园市七成六及新北市七成三的满意度最高；台北市的五成一满意度最低，不满意度三成六。

在维护治安方面，以新北市及台南市的满意度最高，好评达八成；台中市六成五满意度最低，二成九不满意度最高。