消息：香港隔离期或减至七日 取消英美等九国禁飞令

香港第五波疫情下政府收紧多项防疫和社交距离措施，目前的措施将于4月20日到期，消息指，港府极大可能放宽入境限制，包括修改熔断机制，取消英美等九个国家的禁飞令，并可能将抵港人士的14日隔离期，减至七日。

根据《星岛日报》报道，香港行政长官林郑月娥昨天（3月20日）在疫情记者会上说，最快会于周一（21日）就社交距离措施作中期检讨及交代。她透露其中一部分内容将会是“如何分阶段放宽措施”，并正检视针对九个国家禁飞措施，但同时也要防止疫情反弹，绝不能掉以轻心。

被问及香港是否仍继续“动态清零”，林郑表示，因香港仍处于疫情严峻阶段“整体抗疫路向暂时未能完全决定”。

林郑强调，目前疫情仍然严峻，虽然好像已过顶峰，有一定的向下趋势，但在污水检测及市民出行的数字可见仍有反弹，从八达通出行纪录来看，也是有一定反弹，因此不能够掉以轻心，要视乎疫情才可决定在什么情况下放宽社交距离措施。

对于政府专家顾问袁国勇提倡，可考虑放宽国际航班抵港限制，林郑回应说，针对九个国家或地区的“熔断机制”，这是非常严厉的措施，她日前已提出会检视，并强调即使放宽取消禁飞，对抵港的乘客入境时仍有要求，详情稍后一并公布。

消息指，港府极大可能放宽入境限制，包括修改熔断机制，取消目前英美等九个国家的禁飞令，同时令日后的国际航班亦没有那么容易被取消。消息还透露，政府也可能将抵港人士的14日隔离期，减至七日。

行政会议成员林健锋认为，目前是适当时间放宽熔断机制和入境隔离措施。他指香港作为国际金融中心，不可能长期与国际处于隔绝状态，否则会影响香港的国际地位。他说，不少以香港为亚太总部的跨国公司，其高级管理人员在去年圣诞假回乡度假后，因为香港禁飞令而无法返回香港，部分只有转到新加坡，例如文华酒店的营运就已转到新加坡。

他认为这些措施持续，会影响香港作为亚太总部的地位，因此需要适度放宽国际航班及入境隔离检疫的规定。

被问及香港整体抗疫方向要采取哪种方式，林郑说，因香港仍处于疫情严峻阶段“整体抗疫方向暂时未完全能够决定。她说，世界各地包括中国大陆，或须重新检视疫情发展状况及相对的处理手段，并引述中国国家主席习近平近日说，希望在抗疫时付出最小的代价，去达致最大的效益。

她认为，抗疫措施须考虑公共卫生、经济需要，以及市民接受程度。但她强调，不想纠缠于如何去特别形容，因为每种说法都会引起不同揣测及演绎。

香港食物及卫生局局长陈肇始昨日也于社交网站表示，目前疫情在高位徘徊，一定要继续保持严谨的社交距离状态，传播链才会慢慢断掉，疫情才会得到控制。

她说，防疫策略重点是保护长者，会加强支援安老院舍和残疾人士院舍，包括为长者提供治疗冠病的口服药物及加快接种冠病疫苗，加强为院舍长者的保护。

