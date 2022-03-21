秦刚称中国将尽一切努力推动乌克兰局势降温

中国驻美国大使秦刚在接受美国电视直播访问时说，中国将尽一切努力推动乌克兰局势降温，并否认对俄罗斯提供武器援助。他也说，中俄互信关系是正资产，中国是解决而非制造问题的一方。

秦刚于当地时间3月20日接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）“面向全民”（FACE THE NATION）节目主持人玛格丽特·布伦南直播采访。

根据CBS网站，秦刚在节目中说，有关中方向俄方提供军事援助的说法是虚假信息，中国对此反对。给乌克兰送去的则是食品、药品、睡袋和婴儿奶粉，中国没有向任何一方提供武器弹药。

他强调，中国反对战争，将尽一切努力推动局势降温。

秦刚也说，中国国家主席习近平在俄方采取军事行动第二天就与俄罗斯总统普京通了电话，至今双方已经举行了四轮和谈。中俄互信关系不是负资产，而是正资产，有利于和平解决危机的国际努力。中国是解决问题的一方，不是制造问题的一方。

关于中方为何不将俄罗斯的举动称为“入侵”，并不予以谴责，秦刚答复说：“不要天真了”。他补充道，谴责不解决问题。“如果俄罗斯会因谴责而退缩，我会感到惊讶。当务之急是（劝和促谈）”。

他也说，中方一直在劝和促谈、呼吁停火止战，也将继续这么做。一味谴责无济于事。

另外主持人也针对新疆问题向秦刚提问，秦刚回应称：“我完全反对这种指控。”

关于联合国人权事务高级专员即将访华，能否在中国自由访问，秦刚则重申不存在所谓侵犯人权的行为，以及中国正与人权高专保持密切沟通，并已达成共识。