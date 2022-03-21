梁万年强调坚持“动态清零”：误解大流行已结束 难免麻痹松懈

针对中国特别强调坚持“外防输入，内防反弹”的总策略和“动态清零”总方针，中国国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年解释说，卫健委数据显示，全球冠病新增确诊病例近一周再次出现反弹，其中40%以上集中在中国周边国家和地区，外防输入压力持续增大。中国本土疫情发展快速，多省面临同时段多地发生以奥密克戎变异株为主的疫情防控局面，防控形势严峻复杂。此外，由于公众产生大流行已经结束等误解，还有中国一直以来整体防疫效果较好等原因，一些地方政府和公众难免产生麻痹松懈情绪。

根据央视新闻报道，梁万年受访时说，当前冠病疫情从全球来看仍然处于大流行期，疫情远未结束，冠病病毒仍在严重危害人类的身体健康和生命安全。他说，要坚持总策略总方针，就是要巩固来之不易的防控成效。中国用两年多的这种防控的实践，已经形成了一套防控理念、策略和具体的打法，有效地保护了人民群众的身体健康和生命安全，也有效地平衡了经济社会发展和疫情防控的关系，可以说中国在这方面取得的成绩是来之不易的，必须倍加珍惜，在这个时候不能有松丝毫的松懈和麻痹。



梁万年表示，坚持动态清零的总方针，除了要快速发现疫情，处理疫情，还要做到“精准”，用最小成本来取得最大效益。就是要精准地流调，精准地划分管控的人群，精准地进行救治，精准地进行相关的一些干预措施，这一点是“动态清零”的最难做的，也是最需要下大力气把它做好的。它实现的就是两个有效的平衡，平衡疫情防控和社会经济发展，平衡疫情防控和正常的生产生活。

梁万年还说，动态清零有两层含义，一是理想状态，社会面没有病人，但冠病病毒的独特性决定了暂时无法做到。动态清零的第二层含义是一旦发生疫情，可以快速识别处置，切断传播链断，社会面总体上就会向动态清零逐渐迈进。如果不追求动态清零，社会面的传播就会持续性连接起来，形成规模性反弹。

至于到底是学西方的那种“躺平”，还是坚持中国的“动态清零”，梁万年说，这一点中共总书记习近平作出了明确的要求，应该毫不动摇地去执行它。抗疫的斗争史，就是不断完善和优化措施策略的过程，这恰恰体现了中国的抗疫是科学抗疫，是有序的抗疫。

目前一些公众和学者提出奥密克戎变异株导致的冠病等同于大号的流感，梁万年认为，下此结论为时尚早。他说，奥密克戎的传播力、对人类健康的危害是比普通流感要高的，可能是对某一个个体来说，他得了病出现重症或者其他情况的概率在下降。但是作为一个整体来看，它的传播力快，短时间内的感染率高，所受感染的人群的绝对数就大。那么也就反过来说，在感染的人群当中，他的重症和死亡的发生绝对数就会高，这种高对一个社会对一个区域对一个国家来说，它就是大的危害，所以从个体的思想怎么走向群体的思想，这一点非常重要的。

梁万年说，虽然冠病病毒的危害仍然不容小觑，但值得高兴的是，在和它斗争的过程当中，人类随着科技的发展逐渐也在掌握一些有效的武器：比如疫苗接种、特效药的加快研发、包括中医药在抗击冠病中也起到了重要的作用。另外，中国通过两年多来的抗疫实践，人民已经形成自觉参与抗疫，作为抗疫主人翁的意识和行为，良好的健康素养逐渐养成，这些都是中国战胜疫情的希望。

