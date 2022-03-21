中国去年离婚人数大降 冷静期和结婚人数减少是主因

中国民政部最新发布的统计季报数据显示，去年全年213.9万对夫妻完成离婚登记。这一登记量比2020年（373.3万对）下降了约43%。专家分析，其中一个关键因素是离婚冷静期制度，同时，结婚人群总量在逐渐减少也是一个重要因素。

根据第一财经报道，人口专家、广东省人口发展研究院院长董玉整分析，离婚人数下降，有多方面原因，其中一个关键因素是离婚冷静期制度的实施。

为贯彻去年1月1日起施行的《中华人民共和国民法典》离婚冷静期制度，民政部对婚姻登记程序进行调整，在离婚程序中增加“离婚冷静期”。自离婚冷静期届满后30日内，双方未共同到婚姻登记机关申请发给离婚证的，视为撤回离婚登记申请。

董玉整分析，实施离婚冷静期制度有积极意义。“以往离婚案例中有一些是冲动型离婚。有的人遇到一点鸡毛蒜皮小事，生活琐事，无法沟通，一言不合就翻脸，经常吵架，所谓的没有共同语言，其实是双方的态度不正确，没有摆正自己的位置，情绪一上来就想冲动离婚。”

董玉整说，“离婚冷静期”给了这个群体一段缓冲的时间，让他们有一定的时间去平复心情、恢复理性思考，减少冲动，避免草率。实践证明，设置好、实施好、使用好离婚冷静期制度，对于这类离婚者有冷静、反思、后悔、和好的作用，从而减少了冲动型离婚案例。

离婚冷静期制度之外，离婚人数减少还有其他一些因素。董玉整说，结婚人群总量在逐渐减少是一个重要因素。数据显示，2021年15至49岁育龄妇女比2020年减少约500万人，其中21至35岁育龄妇女减少约300万人。再加上婚龄逐渐推迟，结婚人数逐年下降。此外，冠病疫情此起彼伏，也影响了人们的现实生活和婚姻态度。

另外，假离婚买房渠道被堵等因素对离婚登记人数也产生一定影响。中原地产首席市场分析师张大伟分析，在严格的限购政策下，过去一二线城市有不少人为了规避限购政策买房而办理离婚，但近年来尤其是近一两年，各地都出台各种举措，堵住了假离婚买房的通道。另外，去年下半年以来，楼市下行明显，买房人群也以刚需为主，假离婚买房的需求本身也少了很多。

分省份来看，有10个省份离婚登记超过10万对，分别是河南、四川、广东、江苏、山东、安徽和河北。其中，户籍人口第一大省河南以15.2万对位居第一。四川14.7万对位居第二，广东14.5万对位居第三。各地结婚、离婚登记人数多少，与各地的人口总量尤其是户籍人口总量有较大关联。河南户籍人口最多，因此结婚、离婚登记人数都是全国第一。