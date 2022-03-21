湖南一职院教师编造学生确诊信息被立案审查

针对湖南永州市职业技术学院商学院教师燕俊全在其公司微信群和朋友群编造并传播在校学生感染确诊冠病病毒虚假信息，湖南永州市纪委昨天（3月20日）发布通报指出，燕俊全编造并传播假信息，严重扰乱社会公共秩序，对燕俊全进行立案审查，给予其党内严重警告处分。



据“永州发布”微信公众号消息，通报指出，当前，永州市疫情防控正值关键时刻。中央、省、市先后下发关于疫情防控工作通知要求，对规范疫情防控网络舆情、信息作出了明确规定，但仍有个别党员干部无视相关规定，违规传播不实疫情信息，造成不良影响。

永州市职业技术学院商学院教师燕俊全上周六（19日）在其公司微信群和朋友群编造并传播在校学生感染确诊冠病病毒虚假信息，严重扰乱社会公共秩序，违反国家相关法律法规。经中共永州职业技术学院党委昨天研究，报中共永州市纪委同意，对燕俊全进行立案审查，给予其党内严重警告处分。

通报还提醒，网络不是“法外之地”，党员干部的网络行为必须受到纪律的严格约束。以上问题反映出在疫情防控工作中，个别党员干部政治意识不强，纪法意识淡薄。全市各级各单位及广大党员干部要切实从通报的问题中吸取教训，引以为戒，带头严守纪律，不造谣、不信谣、不传谣。

