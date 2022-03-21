上海新增734例无症状 邬惊雷：有点状区域性聚集现象

上海昨日（3月20日）新增本土冠病确诊病例24例、无症状感染者734例。上海市卫生健康委主任邬惊雷通报，上述感染者已落实闭环转运至定点医院隔离治疗或隔离医学观察，情况稳定。他同时说，通过对筛查出的阳性感染者进行分析，发现上海重点区域的阳性感染者检出率比非重点区域的要高，同时有点状区域性聚集现象。

根据澎湃新闻报道，邬惊雷在今天上午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会说，上海采用切块式、网格化推进的方法，扩大筛查覆盖面，尽快阻断病毒传播。继3月16日至17日开展重点区域核酸筛查后，对全市各个街镇进行风险评估分级，对不同风险级别的街镇采取差别化处置手势，实行分区分类筛查管控。

邬惊雷说，在18日至20日三天里，卫健委开展了部分重点区域的核酸筛查，同时对非重点区域的人员开展了一次核酸筛查，累计筛查3000多万人次。通过对筛查出的阳性感染者进行分析，发现重点区域的阳性感染者检出率比非重点区域的要高，同时有点状区域性聚集现象。目前已对阳性感染者采取隔离治疗或隔离医学观察措施。邬惊雷特别感激大家对筛查工作的理解、支持与配合，使他们能及时发现隐患，为后续工作奠定基础。

邬惊雷还说，对昨天确诊的24人，经市级专家组会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，均被诊断为冠病确诊病例（轻型）。对于无症状的734人，均在闭环隔离管控或风险人群筛查中发现核酸检测结果异常，经市疾控中心复核为冠病病毒核酸检测阳性。经市级专家组会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，734人均被诊断为无症状感染者。

上述758名阳性感染者，落实闭环转运至冠病定点医院进行隔离治疗或隔离医学观察，目前情况稳定。截至今早9时，本轮疫情全市已累计排查到在沪密切接触者24675人，均已落实管控，其中22421人核酸检测结果为阴性，其余正在检测中。已排查到在沪密接的密接60024人，均已落实管控，其中56711人核酸检测结果为阴性，其余正在检测中。

邬惊雷说，这几天报告的阳性感染者数量较多，是前期筛查工作的反映，卫健委也临时增加了一些集中隔离治疗点加快收治感染者，这是实现社会面“动态清零”的工作基础。

邬惊雷还说，目前，上海正面临着复杂严峻的疫情考验。要坚持“外防输入、内防反弹”的总策略和“动态清零”的总方针，及时发现问题、推动解决问题，强化数据分析、科学研判、分类处置，完善筛查方案，提升检测能力，优化组织方式，做到应检尽检。要加强宣传引导，积极回应社会关切，引导市民掌握更多防疫知识、增强自律意识、做好自我防护，上下同心，坚定信心，坚决打赢疫情防控阻击战。