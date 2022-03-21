福建泉州规定不参加核酸检测标“黄码” 两轮不参加标“红码”

福建泉州市政府副市长苏耿聪今天说，对不参加本轮核酸检测的居民，“福建健康码”将一律标记为“黄码”；连续两轮不参加全员核酸检测的，“福建健康码”将一律标记为“红码”。

根据澎湃新闻报道，苏耿聪在福建泉州召开的疫情防控情况新闻发布会上通报，泉州上周六（19日）新增确诊病例138例、无症状感染者105例，已全部“点对点”转运至定点医院隔离治疗，目前病情稳定。

苏耿聪介绍，综合分析本轮疫情特点，特别是3月18日以来核酸检测情况，“我们认为，经过全市高效快速的大人群核酸筛查，一些潜在的感染者被迅速排查出来，一定程度降低了潜在的风险”。

泉州上周五开展第二轮大规模人群核酸检测，共采集700万人份，全部完成检测；泉港区、安溪县、永春县隔日开展大规模人群核酸检测，共采集155.9万人份，出结果96.3万人份。同时，全面排查风险人员，截至上周六，累计排查密接9383人、次密接12382人，均已落实相关管控措施。

泉州市鲤城区、丰泽区、洛江区、石狮市、晋江市、南安市、惠安县、德化县、泉州开发区、泉州台商投资区等10个重点区域昨天6时起开展新一轮大规模人群核酸检测，进一步排查潜在感染人员，锁定风险区域和重点人群。

苏耿聪提醒个别市民，如拒不配合、不支持核酸检测工作甚至扰乱秩序、瞒报、谎报、伪造信息，将依法追究相应法律责任；对不参加本轮核酸检测的，“福建健康码”将一律标记为“黄码”；连续两轮不参加全员核酸检测的，“福建健康码”将一律标记为“红码”，并承担相应法律责任。

据中国国家卫健委消息，福建昨天新增本土确诊154例，其中泉州市129例、莆田市20例、漳州市3例、厦门市2例；新增本土无症状107例，其中泉州市101例、福州市4例、莆田市2例。