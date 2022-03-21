方便面品牌今麦郎被指日资 公司：一分钱外资都没有

随着“土坑酸菜”问题的披露，更多方便面品牌卷入相关话题。在涉事企业康师傅下架产品、统一邀请参观工厂、河南白象方便面被网名“买爆”后，另一家知名方便面品牌今麦郎又陷入“日资”争议中。今麦郎前天澄清，自身百分百中国民营企业的身份，没有一分钱外资，提醒消费者不要被误导。

根据每日经济新闻报道，今麦郎在官方微博中说，“近日突然涌现大量账号质疑今麦郎是日资企业，小麦我不得不亮出‘身份证’了。 ”微博附图片表明自身百分百中国民营企业的身份，没有一分钱外资。

今麦郎公司官网昨天也发布类似声明，强调今麦郎百分百是民营企业。当天“今麦郎再发声”登上微博热搜第一。

在今麦郎官方澄清微博下面，有读者回复“（日清）早就已撤资，网上随便一查就能看到”，今麦郎官方微博回复了一个点赞的表情。

对于今麦郎与日本日清的分手，当时有日本媒体分析称，借助低价格在农村地区具有优势的今麦郎与凭借高端路线在城市地区具有优势的日清在战略上存在明显差异。

而关于今麦郎与统一的合作终结，统一回应称是“已基本完成阶段性战略目标”，今麦郎则表示“在公司走向资本市场过程中，因与统一产生‘同业竞争’而受到制约”。

据了解，今麦郎成立于1994年，其前身是华龙食品集团，总部位于河北省邢台市。根据其官方资料，今麦郎集团是横跨面品、饮品两大品类的大型食品集团，产品覆盖方便面、挂面、面粉、饮品等。

根据报道，早在2019年，今麦郎的营业收入达到了218.488亿元（人民币，下同，约46.5亿新元）。而其董事长范现国在2020年9月的第二十届方便面大会上，表示“过去30年是康统（康师傅、统一）之间的竞争，2020 年将开启康今（康师傅、今麦郎）竞争的时代。”

