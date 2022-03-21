香港暂缓全民强制检测 将取消对九国禁飞令

香港特首林郑月娥宣布，将暂缓全民强制核酸检测计划，待具备合适时机及条件才考虑，她也宣布4月1日起将取消对九个国家的禁飞令等。

综合香港01、《明报》及《星岛日报》报道，林郑月娥今天（3月21日）上午召开记者会宣布最新防疫政策，包括公布如何分阶段放宽措施的同时防止疫情反弹等。

林郑说，检讨2月20日推出、原定延续至4月20日的一系列防疫措施，主要源于疫情变化。香港确诊数字渐趋平稳，包括过去四周在采样站得出的确诊个案、污水检测结果和病毒的传播力也有下跌。

林郑指出，暂缓全民检测是考虑到大陆及香港本地专家意见，应在冠病疫情初期或末段做检测才较合适。

她还说，香港疫情虽然有所缓和，但专家意见认为，现阶段不适合将资源放在全民检测上，加上大陆专家认为，香港社区组织能力较弱，疫情高位时，难以达到全民筛查的根本目标。

她也称，未来会继续分析研判疫情，若时机合适、条件具备，会考虑是否采用全民强检。

另外，香港4月1日起会取消对九个国家禁飞令，所有海外抵港人士不再分ABC区，香港居民完成打针先可上机，登机时起飞前48小时核酸阴性，来港后要接受14日检疫，政府会在机场派抗疫包，他们若第六及第七日快测阴性可提早离开酒店，再接受七天自我监测。

香港目前对包括英国、美国、澳洲、加拿大、法国、印度在内的九个国家实施航班禁令。

当局未来一周至本月下旬会向香港的住户派发防疫服务包，包括快速测试包。林郑也提到，对家居隔离人士的支援已经改善，物资包在过去三天已能全面覆盖卫生署转介的确诊个案。

不过，香港仍会保持大部份2月20日推出的防疫措施，未来一个月会聚焦于减低重症和死亡率，包括将轻症又未能回到安老院舍的长者移送至暂托中心、订立提升疫苗接种率的目标等。