台国防部指大陆民航机扰外岛增空防压力

台湾国防部向立法院提出最新业务报告说，中国大陆军队渐次加大对台“实战化”针对性演训的规模、频次与强度，近期更以民航机扰外岛等灰色地带行动，测试台湾军队应对能力并增加台空防压力，对台湾安全形成严峻挑战。

根据联合报报道，台湾国防部后天（23日）将向立法院提出年度业务报告。书面报告今送抵立法院。国防部在书面报告中表示，大陆增加高额国防预算，加速推进军事现代化进程，近年来，除持续列装东风系列巡弋飞弹、新型主、辅战机及山东号航舰等新式武器及部署北斗全球导航卫星外，并常态化执行东、南中国海战巡与西太平洋远航训练，已具备对台湾局部打击及跨岛链联合作战能力，整体战力快速成长。

此外，台湾国防部表示，大陆军队渐次加大对台“实战化”针对性演训的规模、频次与强度，经统计去年大陆军机计900余架次出现在台湾西南空域，近期更以民航机扰外岛等灰色地带行动，并辅以认知战作为，测试台湾军队应对能力并增加空防压力，对台湾安全形成严峻挑战。

国防部表示，面对区域情势不确定性，以及大陆军队军事威胁与刻意挑衅行为，台湾军队随时保持高度警戒，雷达侦搜采复式备援方式，并朝机动化目标筹建，持续整合雷达、截情监侦系统及友盟战略情报交流， 借以增加应处时间，发挥早期预警功效。

