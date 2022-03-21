赖清德：盼组“国家队”产业合作深耕台数位经济

台湾副总统赖清德今天（21日）说，数位经济的兴起是必然的走向，台湾要深耕数位经济，希望产业间能互相合作，组成“国家队”，与政府共同努力，促进台湾经济发展。

据台湾总统府今天发布的新闻稿，赖清德今天上午由经济部次长陈正祺陪同在总统府接见台湾网络及电子商务产业发展协会（TiEA）理事会代表，访宾由台湾网络及电子商务产业发展协会理事长何英圻率领，前来总统府拜会副总统。

他致词时说，协会自2012年成立以来，不仅在相关领域深耕，也是台湾政府跟业者之间的桥梁。除了欢迎访宾来访，也要代表政府，对业者的协助表达感谢。

赖清德说，科技的进步很快，网络世界的变化也非常大，加上冠病疫情推波助澜，所以未来人们的生活习惯会大幅改变，自然而然也会影响消费行为跟产业结构。在这种状况之下，数位经济的兴起将成为必然的走向。

他强调，台湾一定要深耕数位经济。蔡英文非常重视相关产业的发展，蔡英文曾在2020年就职典礼上，提出“六大核心战略产业”，其中一个就是数位经济。台湾行政院也推动“智慧国家方案（2021-2025年）”，希望促进网络电商产业的发展。此外，台湾政府也将成立数位发展部，就是要因应新时代的变迁。

赖清德认为，台湾要在国际上竞争，如果只有个别公司或产业单打独斗，会比较辛苦，但产业间可以互相合作，组成“国家队”，与政府共同努力，促进台湾经济发展。