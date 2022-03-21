台国防部称不与大陆进行军备竞赛

台湾国防部在向立法院提交的最新业务报告中说，中国大陆整体作战能力提升对台湾构成严峻挑战，台军将在不与其进行军备竞赛原则下，发展不对称战力吓阻军事冒进。

据中时新闻网报道，台湾国防部在最新书面报告中称，台军依建军规划期程，参酌联合战力规划要项，妥慎评估军备需求，将有限资源妥善配置，纳入五年兵力整建计划建案执行，并采取台湾自力研制与外购并行方式，筹获新式武器装备。

报告指出，当前台湾军事投资重点项目包括F-16V新式战机、F-16A／B型战机性能提升、MQ-9B无人机、剑翔反辐射无人机、远距精准火力打击系统、雄升及万剑飞弹远距精准武器弹药、雄二／雄三机动飞弹车、鱼叉飞弹海岸防卫系统、更新海洋监侦雷达、M1A2T新型战车、拖式2B及标枪高效能反装甲飞弹、野战资讯通信系统等案，筹获后将可有效提升台军整体战力。

报告称，面对中国大陆先进战机、舰等各式新一代武器陆续列装成军，整体作战能力大幅提升，对台湾构成严峻挑战，台军在不与其军备竞赛原则下，以不对称作战思维，发展远距、精准、机动之武器系统，建构整体防卫作战能力，创造不对称优势，有效吓阻军事冒进。

报告指出，为应对未来作战形态，各军种配合新式装备筹获，同步调整兵力结构及组织，其中陆军朝联合兵种编组转型，并检讨联战机制编组与指管架构，达成防御与军事战略目标。