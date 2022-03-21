中国学者：中国人口总量今年或达峰值

在去年中国人口自然增长率已接近零增长的情况下，中国社会科学院原副院长、央行货币政策委员会委员蔡昉认为，2022年完全有可能达到中国人口峰值。

据中国国家统计局发布的2021年人口数据，截至去年底，中国人口总数为14.1亿，去年全年出生人口为1062万人，出生率为7.52‰，死亡率为7.18‰；自然增长率为0.34‰。

《第一财经》梳理发现，截至目前，中国已有21省份发布了2021年常住人口数据，其中有16个省份发布了2021年出生人口相关数据。这16个省份中，有七个省份的人口自然增长率为负。

根据《21世纪经济报道》，蔡昉18日在一个发布会上演讲时说，影响中国经济长期增长的最突出因素是人口，随着人口增长减速和老龄化水平提高，经济增长将遭遇一波未平一波又起的挑战。从中国经济发展阶段和人口转变来看，中国正面临三大需求侧挑战。

第一个挑战是经济增长供给侧的驱动因素和需求侧拉动因素的匹配。现在人口因素对需求侧形成了制约，也意味着当前不仅要关注供给侧驱动经济增长的因素，还要关注需求侧拉动经济增长的因素，若二者不匹配或形成经济增长缺口。

他指出，“过去我们是劳动年龄人口负增长，是供给侧的制约，现在我们遇到的是人口总规模的负增长，它很自然的会在需求侧形成一个新的制约。”

第二个挑战是宏观经济需求因素的结构转换，即“三驾马车”的转换。蔡昉说，随着制造业比较优势弱化和GDP增速放缓，出口和投资拉动为主的增长模式不可持续，亟待转向更加依靠居民消费拉动的模式。

蔡昉说，由于人口增长率下降，导致消费总量增速近年也下降，而且下降很快。他指出，人口的变化趋势不可逆，短期内或可预见的时间内不可能倒退，唯一可以变的是在收入分配效应上有所改变。

他举例说，假设五年内能进一步推进城镇化，把目前的户籍人口城镇化率从45%多提高到常住人口城镇化率64%的水平，把两个城镇化率的差别消除，意味着有2.6亿人口可以从城市的常住人口变成城市的户籍人口。如果让今天在城市工作的农民工得到户口，就可以把消费提高30%。

中国国家统计局数据显示，2021年末全国常住人口城镇化率为64.72%，比上年末提高0.83个百分点。

第三个挑战是经济复苏措施与长期增长政策的相互适应。保市场主体的同时，也要努力保障居民收入和消费，供给侧复苏政策和需求侧复苏政策应同时使用。