胡锡进：“中国应弃俄友美”主张太幼稚

俄乌战事爆发后，中国态度为世界关注，中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进认为，中国一直有人主张应跟随西方谴责制裁俄罗斯，以此作为改善对美关系的投名状，“非常幼稚”。

胡锡进昨天在个人微博发文，阐释“为什么俄罗斯对中国在战略上至关重要”，他写道，中俄最显而易见的是相互外交支持，但这只是最浅层的。俄在台湾、香港、新疆、西藏等问题上给予中国大陆的支持不用多说，但最重要的是中俄相互战略上的“背靠背”。

他直言，中国是美国的头号战略对手，现在俄罗斯摊上事了，美国才把大部分压力投向了莫斯科，假以时日，美国压力的首要锋芒一定会转回中国身上。

他强调，中俄21世纪全面战略协作伙伴关系很特殊，它“没有上限”的内涵对美国有威慑力，中俄力量有极强战略互补性，“两国携手形成的地缘政治潜力是无穷的。”

他举例说，美国如果对中国进行极限战略威逼，有俄罗斯作为伙伴，中国就会不怕美国的能源封锁，粮食供应和其他原材料也更有保障。

另外，中美万一在台海或南中国海爆发战争，中国常规力量越来越具有压倒美军的实力，而有俄罗斯作为敌视美国的超级核力量存在，美国将更难对中国实施核讹诈。

胡锡进认为，如果中俄被美国成功离间，今天的俄罗斯就立刻面对战略死棋；未来中美冲突时，中国亦将面临死棋。

对于中国有人主张“用弃俄换同美国的和好”，胡锡进批评，“有这种主张得多天真才能做到啊”，他认为，美国对俄罗斯的终极目标只是要它不再是“核威胁”，它对中国的目标是要中国彻底失去发展和竞争力，最好中国分成几块，成为日韩等国的并列拼图，每块都受它操控。

他最后提醒，“那些天真的国人不要做梦”，中国不应主动挑战美国，尽量避免中美对抗，但必须用实力让美国接受与中国和平共处，而俄罗斯是中国实现这一目标最重要的伙伴；所以今天中国不能对俄、也就是不能对中俄关系落井下石，“中国政府对俄乌冲突的均衡立场最符合中国的现实及长远国家利益”。