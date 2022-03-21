中国向乌新增千万元人民币人道援助

中国增加对乌克兰的人道主义物资援助，继本月初500万元人民币的物资援助后，今天又宣布将提供价值1000万元（人民币，下同，约213万新元）的物资援助。

据中国央视新闻报道，外交部发言人汪文斌今天（21日）在例行记者会上公布最新援助金额。

汪文斌说，此前中方已向乌方提供了一批人道主义援助。中国政府决定，再向乌克兰提供一些价值1000万元人民币的人道主义物资援助，这是中方根据形势发展和需要，新增的对乌的人道主义援助。

他还说，中国将继续为推动乌克兰局势缓和发挥建设性作用，并愿为克服人道主义危机做出自己的努力。

中国红十字会3月9日发布消息称，应乌克兰方面的请求，向乌克兰提供的人道主义援助物资，包括食品、生活必需品等。

俄乌战事爆发后，中国一直对俄乌双方保持模糊策略，未跟随美国等西方国家谴责制裁俄罗斯。中国外交部发言人赵立坚18日说，中国给乌克兰送去棉被等人道物资，而美国却给乌克兰提供致命性武器，有增加平民死亡的隐忧。

不过，乌克兰副总理反批赵立坚说，乌克兰需要的就是保卫国土的武器，而不是棉被。

乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克（Mikhailo Podolyak）前天也在推特发文说：“如果中国做出正确的决定，支持文明国家及谴责俄罗斯的野蛮行径，它可以成为全球安全体系的重要组成部分。”