中国东航搭载132人客机在广西坠毁

中国东方航空一架搭载百余人的波音737客机在广西梧州坠毁，机上人员共132人，目前伤亡未明。

据中国民航局最新消息，东航一架波音737客机今天在执行昆明——广州航班任务时，于梧州上空失联。目前已确认该飞机坠毁。

机上人员共132人，其中旅客123人、机组9人。民航局已启动应急机制，派出工作组赶赴现场。

中国央视新闻此前报道称，一架东航搭载133人的波音737客机在广西梧州藤县发生事故，并引发山火。

报道称，救援队伍已经集结正在靠近，伤亡情况不明。

另据澎湃新闻、《北京青年报》、《中国青年报》等报道，云南省森林消防总队驻防在广西南宁、桂林的138名消防救援人员正赶赴现场。广西南宁市消防救援支队下午3时许接到广西消防救援总队调度，已集结消防救援力量，赶赴广西梧州藤县增援坠机事故处置工作。

据事发地莫埌村的村支书称，飞机坠毁地点为藤县埌南莫埌村大唐口组，村支书在下午14时许接到村民消息，约5分钟后赶到现场，暂时不清楚人员伤亡情况。

村支书表示，现场正在组织救援，他目前在距离现场1公里左右的应急指挥部，协助维持路口秩序。

目前，东航官网页面和官方微博头像都已调整为黑白两色。

在此次事故之前，中国民航已连续138个月保持持续安全飞行。中国民航局上月25日发布会披露的数据显示，中国民航运输航空已实现持续安全飞行时间突破一亿小时。