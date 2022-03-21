下午察：俄罗斯的“体育王国” 还有明天吗 ？

今年2月，花样滑冰热潮席卷北京冬奥；不到两个月后，世界花滑锦标赛今天（21日）在俄乌战争的背景下冷清开赛。

俄罗斯奥委会花样滑冰运动员谢尔巴科娃（Anna Shcherbakova）在北京奥运会上夺金、特鲁索娃（Alexandra Trusova）夺银，金牌大热门瓦利耶娃（Kamila Valieva）虽然未能登上领奖台，但也以冬奥史上首个完整女子四周跳，吸引全球观众的目光。

“花滑三娃”凭着冬奥期间创下的佳绩让俄罗斯在国际体育舞台上绽放异彩，但在俄乌战争爆发后，包括国际滑冰联盟在内的多个国际体育组织禁止俄罗斯选手参赛。曾占据各国媒体版面的俄罗斯花滑女将，一夜间在世界花滑锦标赛名单中销声匿迹。

俄罗斯被国际体坛“封杀”

女子花样滑冰向来是俄罗斯体育的主战场之一，此次世界花滑锦标赛的禁赛事件，是对俄罗斯体育发展的沉重打击，也是俄罗斯运动员困境的缩影。

本月初以来，已有超过10个国际体育组织就俄乌事件发声，俄罗斯体育选手成为最早感受到俄乌战争余震的群体。国际残奥委员会禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参加北京冬残奥运会，国际冰球总会暂停所有俄罗斯和白罗斯国家队和球会的比赛，同时取消了俄罗斯12月26日至1月26日世界青年锦标赛的主办权。世界一级方程式车赛主办方也宣布，终止与俄罗斯大奖赛主办方的合约。国际跆拳道总会更是撤销俄罗斯总统普京荣誉黑带九段资格。

其他发声的国际组织还包括，国际足总、欧洲足联国际排球总会、国际游泳总会、世界羽联，以及世界冰壶联合会。

俄罗斯“体育王国”面临瓦解危机？

俄罗斯在国际上被誉为体育大国，据市场研究公司Statista统计，俄罗斯加上前俄罗斯帝国、前苏联和俄罗斯奥委会，是全球累计奥运奖牌最多的国家，仅次于美国，1896至2020的奥运金银铜排总量达到1627枚。

俄罗斯体育事业的战国赫赫绝非偶然，而是可以追溯到前苏联时期的一项长期软实力工程。

自冷战时期以来，体育就是苏联在国际上彰显实力的重要途经。1960至1980年间，苏联建设的体育基建设施增加一倍，新增的体育馆达到6万座。波士顿大学的大学资料显示，苏联1952年至1988年间参与的八次夏季奥运中，六次高居奖牌榜之首。

俄罗斯总统普京上任后，加速了俄罗斯的体育事业建设。根据清华大学五道口金融学院体育金融研究中心2019年发布的一份研究报告，2006年的《俄联邦 2006-2015 体育运动发展计划纲要》显示，俄罗斯政府将向体育领域投资共计40亿美元（54.24亿新元），这个数字在2009年的《俄罗斯联邦 2020年前战略》倍增至100亿美元。

普京在位期间，俄罗斯相继承办了索契冬奥和2018世界杯两项顶级体育赛事，2014年的索契冬奥被称为“史上最贵的奥运会”，总投资超过500亿美元，超过了此前全部21届冬奥会投资的总和。2018年的世界杯同样是最贵的世界杯赛事之一，总投资超过142亿美元。

这两个天价赛事都凸显出普京重塑体育王国，力图让俄罗斯在国际体育舞台上扬眉吐气的决心。

2014年举办的索契冬奥被是奥运史上最贵的冬奥会，图摄于2014年2月，索契阿德列尔竞技场。（美联社）

俄罗斯运动员能否东山再起？

另一方面，俄罗斯并非首次面对国际禁赛危机。自2014年起，俄罗斯运动员疑似系统性服用体育禁药、俄罗斯政府和禁药检验单位被指系统性帮助俄罗斯运动员捏造药检报告。

2019年12月，世界反兴奋剂机构执行委员会通过了对俄罗斯禁赛的提案，俄罗斯选手在2020年12月自2022年12月间，不得以俄罗斯国家的名义参加包括奥运会、世界杯在内的国际重大赛事，也不得申办和举办国际重大赛事。

不过，这项禁令并未断绝俄罗斯选手的后路，俄罗斯选手仍可在俄罗斯奥委会的旗帜下，以中立身份参加国际赛事。

俄罗斯选手在禁药风波后，以俄罗斯奥委会名义参加国际赛事。图摄于今年2月，俄罗斯奥委会莫斯科总部。（法新社）

不少分析认为，国际体育界在俄乌战争后对俄罗斯的全面封杀，凸显出超越国际政治的“体育泡泡”已经破灭，若俄乌战争持续，俄罗斯运动员将难以重返国际体育舞台。

本月初开始，有不少媒体引述消息称，俄罗斯国家选手可能转换国籍，以规避禁赛条例。目前，俄罗斯公路自行车运动员帕维尔·希瓦科夫(Pavel Sivakov)已正式加入法国国籍。

据俄罗斯媒体sports.ru报道，俄罗斯著名花滑教练亚历山大·斯巴鲁(Alexander Subaru)受访时不讳言：“情况非常复杂，预测未来将非常困难。花样滑冰等项目出现大量转会将不可避免。”

但俄罗斯花样滑冰联合会主席亚历山大·戈尔什科夫(Alexander Gorshkov)本月初出面辟谣，强调没有任何俄罗斯花滑队选手表达转换国籍的意愿。

和2019年的禁赛令不同，围绕俄乌战争的新一轮禁赛令没有列明期限。俄罗斯选手何时才能在国际舞台上再放光芒？或许对体育生涯周期有限的花滑运动员而言，他们体育生涯最辉煌的时光，已经冻结在2月24日俄乌开战以前。