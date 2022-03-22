【东航坠机】波音技术专家已准备好协助调查

波音公司称，技术专家已做好准备协助中国民航局开展东航空难的调查工作。

据波音公司官网，波音称，正与东航开展合作，以向他们提供支持。同时，波音正与美国国家运输安全委员会保持联系，波音的技术专家也为协助中国民航局开展调查做好了准备。

据路透社报道，波音总裁凯尔洪（David Calhoun）周一（21日）在给员工的一封电邮中称，波音在调查中国东方航空公司一架737-800飞机坠毁事件中提供了其技术专家的全面支持。

他说，对于中国民航局的调查，波音能说的有限，但"请相信，在这一困难时期，我们将尽所能支持我们的客户和事故调查，每一步都以我们对安全、透明和诚信的承诺为指导”。

中国东方航空公司一架由昆明飞往广州的波音737客机，昨天（3月21日）下午在广西梧州藤县坠毁，该航班载有乘客123人、机组人员九人。

这次坠毁的航班是由波音737-800型客机执飞，2015年6月交付，机龄不到七年。

波音737-800属于新一代737NG机型，在737MAX推出之前，是波音单通道的主力机型，是目前中国使用最多的波音客机，也是全球最受欢迎的单通道客机之一。

彭博社昨天引述航空咨询公司Cirium指出，波音737NG是所有飞机中安全记录最好的机型之一，自1997年以来交付的7000多架飞机中，只发生过11起致命事故。

空难发生后，东航已经将该公司所有737-800执飞航班的飞机全部控制在地面，空中的航班落地后不再执行航班。