美国宣布对部分中国官员实施签证限制

中美领导人上周才举行线上会晤，美国国务卿布林肯周一（21日）随即宣布，对涉及压迫境内外少数民族和宗教团体成员等的中国官员实施签证限制措施。

根据布林肯于当地时间周一在美国国务院官网发出的声明，布林肯称，美国国务院对被认为负责或涉及在中国境内外压迫宗教团体成员、少数民族、异议人士、维权人士、新闻记者、劳工组织者、公民社会组织者、以及和平抗议人士的中国官员实施签证限制措施。国务院没有进一步公布受到制裁的官员名单。

布林肯在声明中称，美国反对中国以任何形式骚扰少数民族的行为，包括锁定逃亡海外寻求安全人士、为弱势族群发声的美国公民。

他强调，美国致力于捍卫世界各地的人权，并将持续利用所有外交和经济措施来促进问责制。

布林肯也在声明中呼吁中国停止其跨境压迫行为，包括尝试通过拒绝他们在中国家人的出境许可，来压迫美国维吾尔族活动家和其他为美国人民服务的维吾尔族个体。

他也呼吁中国停止在新疆进行种族灭绝与违反人道罪、在西藏实施压迫性政策、压迫香港基本自由，以及在中国其他区域进行人权侵犯等作为。

美国总统拜登本月18日和中国国家主席习近平举行俄乌战争爆发后的首次视频通话。习近平在通话中引用“一个巴掌拍不响”、“解铃还须系铃人”形容乌克兰局势，并就台湾问题警告称，“如果处理不好，将会对两国关系造成颠覆性影响”；拜登则表明若北京为俄罗斯入侵乌克兰提供“物质支持”，将面临“后果”。