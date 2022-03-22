中国政府存款年初增长逾万亿人民币创同期纪录

年初迄今中国地方债发行数据亮眼，不过从中国央行披露的数据看，大量财政资金依然躺在国库账户上，形成支出尚需时日。

据彭博社报道，彭博据央行资产负债表计算发现，中国今年1至2月政府存款累计增长1.17万亿元（人民币，下同，2501.75亿新元），升幅创历史同期最高水平，该规模为去年同期的三倍、前年的2.5倍。2月末，该项余额接近5.5万亿元，亦为同期纪录高位；且从历史数据看，仅有财政实际支出偏紧的2021年部分月份，出现过财政存款站上5万亿元大关的情况。

去年底中央经济工作会议要求“适度超前开展基础设施投资”，今年全国两会政府工作报告亦要求今年政策发力适当靠前，并预计今年财政支出规模比去年扩大2万亿元以上，市场对财政支出加力期待较高，但从财政存款大量累积的角度观察，财政支出显效可能需要更多时间。

澳新银行资深中国策略师邢兆鹏在采访中说：“前两个月财政存款大幅上涨，因为今年地方债发行前置，年初以来净融资规模大，但这部分资金尚未形成财政支出，因此趴在央行账上。预计后续财政发力的空间很大，从3月开始，后续几个月财政支出有望大幅提速。”

彭博数据显示，中国前两个月新增地方债发行规模逾万亿，仅次于受疫情严重冲击的2020年。债市发行数据并显示，今年迄今新增地方债发行已超过1.7万亿元。

尽管前2个月经济数据高于预期，但金融数据显示总体需求仍然偏弱，宽信用仍处于早期阶段，叠加外围的俄乌冲突和国内疫情反复，经济下行压力不容轻视，后续需要进一步加大财政政策力度来刺激需求。

东方证券固收首席分析师齐晟补充道：“地产仍然疲弱、疫情压制消费、出口可持续性存疑，通过财政支持基建仍将是稳增长的关键抓手。”此外，考虑到今年留抵退税等政策逐渐落地，财政收入端也将减少，“后续财政收支两端共同发力，财政存款肯定会下降。”

此外，今年中国央行将向中央财政上缴超过1万亿元人民币的结存利润，以增强政府可用财力。预计这一因素也对政府财政存款变动存在影响。央行在新闻稿中称，结存利润“按月均衡上缴”，但没有具体披露月度上缴的细节。

