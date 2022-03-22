【东航坠机】美任命调查员协助调查东航波音坠机

美国国家运输安全委员会（NTSB）周一（21日）宣布，已任命一名高级航空安全调查员为美国授权代表，负责调查中国东方航空公司波音737客机坠毁事件。

据路透社报道，美国国家运输安全委员会说，东航运营的这架飞机的发动机是国际发动机公司（CFM）制造的。CFM将作为所有与这些发动机有关问题的技术顾问。CFM是通用电气公司和赛峰集团的合资企业。

该机构已委任一名高级调查人员协助中国调查坠机事件。除了自己的专家之外，NTSB还将得到波音和美国联邦航空管理局代表的协助。

根据国际协议，由于这架飞机是在美国制造的，因此美国可以作为坠机调查的代表。但目前尚不清楚美国的调查员是否或何时会前往中国的坠机现场。

中国驻华盛顿大使馆没有立即回应置评请求。

此前在2018年，印度尼西亚发生波音737 MAX坠机事故后，美国国家运输安全委员会立即派出调查人员前往印度尼西亚参与印度尼西亚政府的调查。

然后，美国国家运输安全委员会主席萨姆沃尔特（Robert Sumwalt）在2019年在国会作证时透露，在寻找“黑匣子”（飞行数据记录器（FDR）和驾驶舱语音记录器（CVR））期间，“一名国家运输安全委员会的调查员驻扎在其中一艘搜索船上。”