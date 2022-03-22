恒大延期发布业绩 恒大物业134亿人民币存款被强制执行

恒大物业在港交所公告，约为人民币134亿元（人民币，下同，28.67亿新元）的存款，为第三方提供的质押保证金，已被银行强制执行。

据第一财经报道，恒大物业3月22日在港交所公告，公司在审核截至2021年12月31日止年度的财务报告过程中，发现公司有约为人民币134亿元的存款，为第三方提供的质押保证金，已被相关银行强制执行。

恒大物业表示，公司将成立独立调查委员会及安排委聘专家对该质押保证进行调查。公司股份已由2022年3月21日上午九时正起于香港联合交易所有限公司短暂停止买卖。该公司股份将继续暂停买卖。

同时，中国恒大、恒大物业、恒大汽车公告，暂缓披露2021年度业绩报告。三家公司公告均称，由于自去年下半年起公司经营情况发生重大变化，核数师于本年度增加了大量额外的审计程序，再加上冠病疫情的相关影响，根据公司目前掌握的资料，公司无法按期完成审计程序。

此外，中国恒大在港交所公告，考虑到集团目前面临的经营上和财务上的挑战，尤其是债务压力，公司风险化解委员会正在积极研究解决方案并与债权人进行沟通，建议增加聘请金杜律师事务所作为法律顾问，协助公司开展债务风险化解工作，跟进债权人诉求，公平处理债务问题。

