蔡英文会见波兰驻台代表 谈及乌克兰人道援助

台湾总统蔡英文昨天（21日）首次会见刚履新的波兰台北办事处处长高则睿（Cyryl Kozaczewski），两人谈及波兰对乌克兰的人道援助，以及台波关系。

跟据台湾外交部昨天发布的新闻稿，高则睿说，俄乌战争造成300万乌克兰难民流离失所，其中多数逃往波兰，透过全波兰各地民间家庭的广泛收容，波兰边境并无难民营景象。高则睿还代表波兰政府感谢台湾运送27吨医疗物资，以及捐赠1000万美元（1359万新元）善款赈济波兰境内的乌克兰难民。

蔡英文则在会面时肯定波兰人民安置难民的温暖之举，并称，台湾政府发起成立乌克兰赈灾专户，台湾民众自发响应，短期内募款金额超过6亿6000万元新台币（314亿新元），并持续不断增加当中。

谈及台波关系时，高则睿说，波兰预定于明年担任台北国际书展的主题国，扩大与台湾探索波兰文学的机会；此外，波兰也寻求强化与台湾经贸投资交流的新契机，期盼在半导体、直航、文化交流、人才培训等各领域强化合作。

蔡英文则表示，乐见双方高科技领域的合作，以及人民透过教育、观光的往来增进彼此了解，尤其深化与中东欧国家合作链结，正是台湾对欧关系当前发展重点；蔡英文也表示，欢迎台波政府为促进双方的长远共同利益强化合作。