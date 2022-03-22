中国国常会：部署综合施策稳定市场预期

中国国务院总理李克强昨天（21日）主持召开国务院常务会议指出，要部署综合施策稳定市场预期，保持资本市场平稳健康发展，加大稳健货币政策对实体经济的支持力度。

据新华社报道，国常会提出，要高度重视国际资本市场变化对中国资本市场的影响，坚持稳字当头，深化改革，保持经济运行在合理区间，保持资本市场平稳健康发展。稳妥处理好资本市场运行中的问题，营造稳定透明可预期的市场环境。

会议提到要从五方面工作部署，加大稳健货币政策对实体经济的支持力度，坚持不搞“大水漫灌”，运用货币政策工具保持社会融资适度增长；保持政策稳定性，防止出台不利于市场预期的政策；按照市场化法治化国际化原则，稳妥处理好资本市场运行中的问题；密切跟踪国内外形势，采取针对性措施提振市场信心；稳外贸稳外资，保持人民币汇率基本稳定和国际收支基本平衡。

这是自3月16日国务院金融委专题会议提出“保持资本市场平稳运行”后，高层级会议对“保持资本市场平稳健康发展”再次发声。

据《证券日报》报道，申万宏源证券首席经济学家杨成长受访时说，这说明政府层面高度重视资本市场的平稳健康发展，进一步提升了政策空间和政策权威性。国常会意在从中国经济发展的客观情况出发，促进实体经济的发展，维护金融市场的稳定，保持市场流动性充裕，保持政策预期一致性，提高市场主体信心。

杨成长认为，国常会特别强调稳定货币政策，预计今年货币增长率将大致与国内生产总值（GDP）增速保持同步，流动性将保持适度充裕。同时，在财政赤字率有所下降的情况下，财政支出进一步扩张是中国保持经济稳定增长和货币稳定的前提，因此下一步扩大财政支出、稳定货币增长等方面的相应举措将会相继出台。