港食卫局长：防疫措施放宽步伐不能太快

香港特首林郑月娥昨天（21日）宣布从下个月21日起分三阶段、以三个月时间逐步放宽社交距离措施；香港食物与卫生局局长陈肇始今天说，如果疫情没有反弹，可逐步有条件放宽防疫限制，但放宽步伐不能太快。

据香港《星岛日报》报道，陈肇始今天在电台节目上说，疫情已过早段爆发期，而目前的趋势亦一直向下，若没有反弹，可逐步有条件放宽防疫限制。

但她认为，虽然疫情放缓，但社区仍存在传播链，且确诊病例基数高，须持续监察其他指标，包括减少死亡、重症及感染个案的成效，以及医管局收治病人的能力，作出通盘考虑。因此，放宽防疫限制的步伐不能太快，也不可一次过放宽所有防疫措施。

香港特区政府昨天宣布暂缓全民强制核酸检测计划，同时从4月1日起取消对九个国家的禁飞令。所有从海外抵港旅客的隔离检疫时间，也有条件从14天缩短到七天。

林郑月娥说，港府检讨2月20日推出、原定延续至4月20日的一系列防疫措施，主要源于香港确诊数字渐趋平稳，包括过去四周在采样站得出的确诊个案、污水检测结果和病毒的传播力也有下降。

不过，港府仍会保持早前于2月20日推出的大部分防疫措施，未来一个月则会聚焦于降低重症和死亡率，包括将轻症又未能回到安老院舍的长者移送至暂托中心、订立提升疫苗接种率的目标等。