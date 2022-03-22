报告：超九成高净值家庭留学者拟回国发展

胡润研究院今日（22日）发布报告指，中国高净值人群中，有国际教育经历的人群里超过九成计划回国发展或已经在国内发展。究其原因，中国国内经济发展形势较好成回国发展首要理由。

据新浪新闻报道，《中西合璧，文化融合——2021中国国际教育白皮书》的项目组在2021年5月至7月期间对600余位家庭总资产1000万元人民币以上（约200万新元以上）的典型高净值人群代表开展了一对一专项问卷访问形式的定量研究。

主要受访的包括两类人群：一类是子女正在或计划接受国际教育的人群（家长群体），一类是本人拥有国际教育经历的人群。受访者平均家庭总资产3400万元。平均年龄36岁。49%来自中国一线城市，51%来自二三线城市。男性占35%，女性占65%。40%是企业中层领导，27%是企业高管，18%是企业主。37%来自民营／私营企业，36%来自外资／合资企业，20%来自国企／国有控股企业。在此基础上，项目组邀请10多位国际教育领域的专家进行了定性访问。

研究显示，高净值人群对子女的教育期望上，最看重的是“健全的人格／教养”（35%），其次为“独立解决问题的能力”（24%）以及“开拓视野、增广见闻”（16%）。值得注意的是，传统意义上的“提升学历背景”的重要性几乎与“培养兴趣爱好”相当，表明高净值人群的教育观正逐步走向成熟和理性。

对于选择国际教育的目的，以拓展国际视野（69%）和丰富人生阅历（64%）为主，其次是有利于未来职业规划（51%）、提升外语能力（51%）和学习海外新知（45%）等。

当子女出国留学时，安全（71%）是家长群体首要担忧的问题，包括社会治安、出行安全、健康问题、财产安全等，其次是语言环境适应困难（52%）以及缺乏中国文化归属感（51%）。

中国高净值人群对于子女教育规划中，子女教育支出平均占家庭可支配收入的五分之一。低龄阶段（小学和中学）平均每年支出预算30万元，大学阶段40万元，研究生阶段42万元。

六成留学生的花费与预期相同，三成留学生花费超出预期。娱乐活动（55%）是过半学生花费超预算的主要来源，其次才是医疗（48%）、租房（45%）、伙食（41%）等基本需求。

本次受访的有国际教育经历的人群中，超过九成计划回国发展或已经在中国国内发展。究其原因，国内经济发展形势较好（59%）成回国发展首要理由。国内创业环境良好（56%）排第二。方便与家人、朋友团聚（52%）及国内人才政策吸引（51%）也是过半留学生选择回国发展的主要原因。

根据中国教育部公布的数据，2019年度中国出国留学人员总数70万人，同比增长6.3%，留学归国人数58万人，同比增长12%，留学归国趋势愈发明显。