【东航坠机】微博抖音公告：禁止蹭空难热度

中国东航一架波音客机昨天（21日）坠毁，微博、抖音等中国社交平台公告称，极个别网友发布幸灾乐祸、调侃灾难等不当言论，甚至有人冒充相关人士蹭热度，平台禁止此类行为。

微博管理员昨晚公告，站方在巡查中发现，有极个别网友发布幸灾乐祸、调侃灾难等不当言论，对此，站方坚决反对并严肃处置。

截至目前，站方根据《微博社区公约》等相关规定，对违规的25个账号，视程度采取禁言30天至永久禁言处置，并清理违规内容。

微博表示，重大事件面前，更需要广大网友客观理性地参与讨论、发表观点，不发布缺乏同理心的内容，不轻信和传播不实信息，用实际行动支持救援工作。如发现相关违规内容，用户可进行举报，平台将及时予以处置。

抖音也发布公告提醒用户说，在平台发布相关信息、内容要遵守真实、客观原则，不借助热点事件蹭热、玩梗，更不要主动挑起、参与网暴相关人员。

抖音称，平台将严加管控，如发现有人企图蹭热点、博眼球、引关注，将情节视严重程度处以禁言甚至封禁账号处罚。

另据极目新闻报道，昨天有网友报料称，山西一家房地产公司利用失事客机MU5375制作购房海报，涉事房地产公司工作人员昨晚称，海报已经删除。

网传购房海报显示，背景图为一架飞机，上方的文案称，搭载133人客机在广西发生事故，愿MU5735航班的亲人平安归家。海报上还标注了楼盘名，介绍项目情况。

海报曝光后引起众多网友谴责开发商借灾难营销，毫无社会责任和担当，直批“这热度也蹭？太没节操了！”“这海报不合时宜，也毫无同理心。”

中新社官方微博昨天对此评论说，“东航空难，不是你们的营销工具！”

评论说，如此蹭流量、博眼球的无底线行为令人发指，呼吁企业在悲剧面前守住人性底线，莫要消费灾难，不要为了流量而把悲剧当做营销工具，否则将被消费者唾弃。