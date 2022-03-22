中国专家：不管“防”只管“治” 医疗体系必面临击穿危险

中国国家卫健委全国冠病专家组成员、北京大学公共卫生学院教授刘民称，中国无法承受不管“防”只管“治”带来的医疗资源挤兑，假设中国的发病率与全球平均水平相似，中国医疗体系必然面临击穿危险。

刘民接受中共中央纪委监委专访时说，部分国家采取的“缓疫”策略在应对德尔塔、奥密克戎变异株的疫情中效果有限，尤其更不适用于中国。他认为，在中国，不管“防”只管“治”带来的医疗资源挤兑是中国无法承受的。

他解释道，中国14亿人口基数太大，如果不严控，假设中国的发病率与全球平均水平相似，这意味着有数以千万计的人将被感染。这样的数字，任何国家的医疗体系都扛不住，更不用说中国医疗资源普遍紧张，医院低冗余运转，余量极低，医疗体系必然面临击穿危险。

他续称，中国各地医疗卫生条件差异不小，加上老年人口绝对数量巨大，因此防控专家对疫情扩散的风险始终保持高度警惕。

刘民说，“动态清零”是以更高水平、更小成本、更短时间控制住疫情，使疫情对经济社会发展、人民生产生活影响更小。从经济学角度看，相比于防控政策的影响，数以千万计的人群感染、病倒显然对于经济社会的扰动更大，“动态清零”对国家和个人的成本都最小，也是中国为何坚守不出现疫情规模性反弹的底线。

中国国家卫健委冠病疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年早前接受新华社访问时说，近期疫情频发不等于防疫策略无效，奥密克戎流行后全球多地以疫情水平短时间内出现指数级上升，但国内疫情上升水平缓慢，正因为采取了一系列有效干预措施。

他也重申，动态清零的精髓是快速和精准，常态化防控的各项措施要作为刚性要求，严格落实。