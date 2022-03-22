台民调：七成六民众同意兵役延長至一年

台湾最新民调显示，20岁以上的受访者中，七成六同意役男服役至少要一年才合理，仅一成八不同意。台湾民意基金会董事长游盈隆认为，这显示目前台湾役男四个月军事训练期改成一年已是社会共识。

据台湾《联合报》报道，台湾民意基金会今天（22日）公布最新民调显示，针对面对中国大陆武力威胁，台湾役男服役至少要一年才合理，43.6%受访者表示非常同意，32.3%还算同意，10.3%不太同意，7.5%一点也不同意，6.4%没意见、不知道、拒答。民进党支持者中，八成同意，一成六不同意；国民党支持者七成五同意，两成不同意。

游盈隆认为，从政党倾向看，每一个政党的支持者，都呈现一面倒地同意役男至少要服一年兵役，这是台湾罕见、难得的跨党派共识，显示各党在乌克兰情境效应刺激下，出现了强烈危机意识和命运共同体意识。

游盈隆续称，从年龄层看，尽管20到24岁族群对役期从四个月延长为一年较迟疑，但仍有五成六受访民众同意，不同意的只有两成六。其他25岁以上的人，同意比例都超过七成五以上，不同意比例几乎都在两成以下；总结来说，役期延长为一年，是绝大多数年轻人都可接受的改革。

台湾国防部副部长柏鸿辉本月17日在立法院说，延长兵役与否牵涉台湾战力问题，评估方案选项非常多，会广采各方意见。他说，这项内部评估时间不会超过一年。台湾国防部长邱国正日前披露，国防部正对延长兵役与否进行评估，若定案后一年实施。